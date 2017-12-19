Прокуратура АРК передала в суд справу стосовно ще одного депутата Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до суду обвинувальний акт щодо депутата Севастопольської міської ради, обвинуваченого у державній зраді, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АРК.
За інформацією прес-служби, під час заочного слідства кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутат Севастопольської міської ради надав допомогу та сприяв окупації Криму.
“Депутат обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України”, — зазначили у прокуратурі.
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Зокрема, уточнили у прес-службі, він голосував за прийняття низки постанов, підтримав рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого “загальнокримського референдуму”, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх протиправне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.
У відомстві додали, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим спрямовано до суду 12 обвинувальних актів відносно депутатів Севастопольської міської ради.
Як повідомляв УНН, прокуратура передала в суд більше 100 справ щодо екс-посадовців з Криму.