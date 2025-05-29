Прохладно и с дождями: чего ожидать украинцам от погоды 29 мая
Киев • УНН
В четверг по всей Украине ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха днем составит 18-23°, в западных областях 13-18°.
В четверг, 29 мая, по всей территории Украины ожидается облачная погода с дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, над Украиной будет находиться влажная воздушная масса. Днем будет не хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще удержится холодная погода.
Температура ... днем 18-23°, в западных областях 13-18°. ... Днем по всей территории страны кратковременные дожди, на Левобережье местами с грозами. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, в течение дня будет идти дождь. Температура воздуха - 19-21°.
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