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Прохладно и с дождями: чего ожидать украинцам от погоды 29 мая

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В четверг по всей Украине ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха днем составит 18-23°, в западных областях 13-18°.

Прохладно и с дождями: чего ожидать украинцам от погоды 29 мая

В четверг, 29 мая, по всей территории Украины ожидается облачная погода с дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, над Украиной будет находиться влажная воздушная масса. Днем будет не хватать тепла на большей части территории, а в западных областях еще удержится холодная погода.

Температура ... днем 18-23°, в западных областях 13-18°. ... Днем по всей территории страны кратковременные дожди, на Левобережье местами с грозами. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, в течение дня будет идти дождь. Температура воздуха - 19-21°.

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