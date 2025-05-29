Прохолодно і з дощами: чого очікувати українцям від погоди 29 травня
Київ • УНН
У четвер по всій Україні очікується хмарна погода з дощами. Температура повітря вдень становитиме 18-23°, у західних областях 13-18°.
У четвер, 29 травня, по всій території України очікується хмарна погода з дощами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, над Україною перебуватиме волога повітряна маса. Вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях ще утримається холодна погода.
Температура ... вдень 18-23°, у західних областях 13-18°. ... Вдень по всій території країни короткочасні дощі, на Лівобережжі місцями з грозами. Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, упродовж дня дощитиме. Температура повітря - 19-21°.
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