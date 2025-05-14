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Прохладный влажный воздух с севера: синоптики дали прогноз на 14 мая

Киев • УНН

 • 304 просмотра

14 мая в Украине ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура днем будет колебаться от 12° до 17° тепла.

Прохладный влажный воздух с севера: синоптики дали прогноз на 14 мая

В среду, 14 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, 14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания.

В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогревании будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди

- говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют небольшие дожди, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°, на высокогорье Карпат 5-10° тепла.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Температура 15-17°.

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Вадим Хлюдзинский

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