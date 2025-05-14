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Прохолодне вологе повітря з півночі: синоптики дали прогноз на 14 травня

Київ • УНН

 • 316 перегляди

14 травня в Україні очікується мінлива хмарність, невеликі дощі. Температура вдень коливатиметься від 12° до 17° тепла.

Прохолодне вологе повітря з півночі: синоптики дали прогноз на 14 травня

У середу, 14 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, 14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань.

В повітряних просторах над нами все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі

- йдеться у повідомленні.

Метеорологи прогнозують невеликі дощі, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на високогір'ї Карпат 5-10° тепла.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, вдень можливий невеликий дощ. Температура 15-17°.

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Вадим Хлюдзинський

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