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Производство бензина в рф покрывает лишь 65% спроса после украинских ударов - Reuters

Киев • УНН

 • 684 просмотра

После украинских дроновых атак остановились крупные НПЗ, включая НОРСИ и Омский. Дефицит топлива вызвал очереди на АЗС, где порядок поддерживают "казаки".

Производство бензина в рф покрывает лишь 65% спроса после украинских ударов - Reuters

После украинских ударов дронов, которые привели к остановке крупных нефтеперерабатывающих заводов, производство бензина в россии упало до уровня, эквивалентного лишь примерно 65% среднего сезонного потребления, со ссылкой на расчеты двух отраслевых источников и собственные расчеты сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Украина нарастила кампанию поражения энергетических объектов, в том числе НПЗ, пытаясь подорвать военные усилия москвы. 

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В условиях нехватки топлива и очередей водителей, желающих заправить свои автомобили, "казаки", которые в последние годы используются как поддержка полиции, помогают поддерживать общественный порядок на некоторых автозаправочных станциях.

Повреждения привели к остановке работы многих нефтеперерабатывающих заводов, включая НОРСИ и Омский, два крупнейших производителя бензина в рф. Еще один крупный производитель бензина, Саратовский нефтеперерабатывающий завод, также вынужден был остановить производство, сообщили отраслевые источники.

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Источники сообщили, что производство бензина в эту пору года, когда летняя погода увеличивает спрос на топливо, отстает от необходимого объема на 40 000–45 000 метрических тонн в сутки, или примерно на 35%

- говорится в публикации.

В июне суточный дефицит, как указано, составлял 25%.

По словам источников, суточный спрос на бензин в россии в пик летнего потребления составляет около 115 000-120 000 тонн.

Министерство энергетики россии не ответило на запрос о комментарии издания.

Предложения правительства рф по борьбе с дефицитом топлива включают запрет на экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива.

россия также начала импорт топлива. В июне поставки бензина и дизельного топлива из беларуси в россию, как указано, достигли месячного рекорда, а источники в отрасли на прошлой неделе сообщили, что россия начала морские поставки из Индии.

Трейдеры заявили, что из соседней беларуси в россию ежедневно поставляется до 6000 тонн бензина. Также используют запасы.

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Вице-премьер-министр рф александр новак заявил на заседании правительства, которое транслировалось, в среду, что ситуация с топливом остается сложной и что "очевидно, что нынешняя ситуация на автозаправочных станциях вызывает беспокойство населения".

В ряде российских регионов на некоторых автозаправочных станциях образовались длинные очереди. В черноморском курортном городе Анапа "казаки" помогают поддерживать порядок.

Источники в отрасли считают, что "ситуация на топливном рынке должна улучшиться во второй половине июля - если не произойдут новые атаки на нефтеперерабатывающие заводы - по мере восстановления работы заводов и увеличения импорта топлива".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии около 2500 км по прямой от украинской границы. 

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

На данный момент на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не понес поражения украинскими ударными БпЛА.

Юлия Шрамко

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