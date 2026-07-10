В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ

В правительстве рф признали дефицит бензина, хотя в конце июня говорилось, что топлива достаточно, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер-министр рф александр еовак признал проблемы с обеспечением россиян топливом из-за поражения НПЗ.

"Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очередь. Или иногда заправки работают нестабильно. Дефицит по понятным причинам из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов", - сказал новак.

По его словам, россияне также сталкиваются с перекупщиками, которые завышают цены на бензин. Однако "вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, цены держат на уровне инфляции".

26 июня новак, по данным российских СМИ, говорил, что "топлива на рынке достаточно".

Напомним

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.

Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман.