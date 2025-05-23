Производит батареи для “Искандер-М” и крылатых ракет: в Генштабе подтвердили поражение завода “Энергия” в рф

Силы обороны Украины в ночь на 23 мая поразили ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Предприятие является одним из крупнейших в россии производителей химических источников тока, а также обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Поражен очередной важный объект ВПК российского агрессора. В ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области

Сообщается, что подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется. В Генштабе рассказали, что ПАО "Энергия" - один из крупнейших в россии производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания