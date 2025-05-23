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Виробляє батареї для “Іскандер-М” та крилатих ракет: в Генштабі підтвердили ураження заводу “Енергія” в рф

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Сили оборони України уразили ПАТ "Енергія" в Липецькій області. Підприємство забезпечує батареями ОТРК "Іскандер-М", крилаті ракети та іншу спецтехніку окупантів.

Виробляє батареї для “Іскандер-М” та крилатих ракет: в Генштабі підтвердили ураження заводу “Енергія” в рф

Сили оборони України у ніч на 23 травня уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області. Підприємство є один з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму, а також забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Уражено черговий важливий об’єкт ВПК російського агресора. У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області

 - повідомили в Генштабі.

Повідомляється, що підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. В Генштабі розповіли, що ПАТ "Енергія" - один з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення

- додали в Генштабі.

Нагадаємо

8 людей постраждали внаслідок атаки БПЛА на місто Єлець Липецької області рф. Повідомляється, що безпілотники вразили завод ПАТ Енергія — найбільше у росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. 

Павло Башинський

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