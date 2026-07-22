Произошло более 200 боевых столкновений, враг применил 5,7 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 211 боевых столкновений. Враг запустил 5,7 тыс. дронов и сбросил 187 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 54 авиационных удара с применением 187 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5746 дронов-камикадзе и произвел 1838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиационных удара с применением восьми управляемых авиабомб и произвел 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Фиголовки и в сторону населенных пунктов Тернова, Прилипка, Кутьковка, Малый Бурлук. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.

Тринадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево, Ставков и Озерного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Еще четыре атаки в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и в сторону Васютинского и Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенного пункта Долгая Балка.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Светлое, Шевченко, Сергеевка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта, 23 — ранено; уничтожено три единицы автомобильной и единица специальной техники. Поврежден один танк, две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 49 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 285 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг трижды атаковал в районах Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбивали девять вражеских атак в сторону Воздвиженки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки, Щербаки и в сторону Павловки. Один бой до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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