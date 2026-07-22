российские войска за сутки потеряли 1330 солдат и 1610 БПЛА

$44.700.0451.100.04
ukenru
21 июля, 21:19 • 14582 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 27274 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
21 июля, 17:34 • 24533 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
21 июля, 17:12 • 26159 просмотра
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец
21 июля, 13:59 • 25905 просмотра
Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СПVideo
Эксклюзив
21 июля, 12:57 • 26569 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
21 июля, 11:40 • 25260 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
21 июля, 09:18 • 27801 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 49240 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 49239 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.2м/с
65%
746мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье КАБами - поврежден автобус, пострадал водитель21 июля, 20:13 • 7548 просмотра
В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры21 июля, 20:13 • 9106 просмотра
В Харьковской области от удара российского FPV-дрона по автомобилю погибли две женщины21 июля, 20:51 • 4428 просмотра
"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер21 июля, 22:05 • 12154 просмотра
Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС00:51 • 5038 просмотра
публикации
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 24054 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 34967 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 49240 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 49239 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 53128 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Сырский
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 40920 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 33399 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 45271 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 50191 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 75119 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
Фильм
Техника
FIFA (серия видеоигр)

российские войска за сутки потеряли 1330 солдат и 1610 БПЛА

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

За сутки 21 июля российские войска потеряли 1330 военных и 1610 беспилотников. Общие потери с начала войны составляют более 1,4 млн человек.

российские войска за сутки потеряли 1330 солдат и 1610 БПЛА

За сутки 21 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и 1610 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1433230 (+1330) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12163 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 24982 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 46492 (+57)
          • РСЗО ‒ 1958 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1513 (0)
              • самолетов ‒ 438 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 421900 (+1610)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1981 (+11)
                      • корабли / катера ‒ 34 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 123702 (+355)
                            • специальная техника ‒ 4450 (+9)
                              • крылатые ракеты ‒ 4933 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                Вечером во вторник, 21 июля, Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

                                "Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ22.07.26, 00:19 • 14582 просмотра

                                Вадим Хлюдзинский

                                Война в Украине
                                Война в Украине
                                Вооруженные силы Украины
                                Владимир Зеленский