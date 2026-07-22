российские войска за сутки потеряли 1330 солдат и 1610 БПЛА
Киев • УНН
За сутки 21 июля российские войска потеряли 1330 военных и 1610 беспилотников. Общие потери с начала войны составляют более 1,4 млн человек.
За сутки 21 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и 1610 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1433230 (+1330) человек ликвидировано
- танков ‒ 12163 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 24982 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 46492 (+57)
- РСЗО ‒ 1958 (+3)
- средства ПВО ‒ 1513 (0)
- самолетов ‒ 438 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 421900 (+1610)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1981 (+11)
- корабли / катера ‒ 34 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 123702 (+355)
- специальная техника ‒ 4450 (+9)
- крылатые ракеты ‒ 4933 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Вечером во вторник, 21 июля, Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
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