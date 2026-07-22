российские войска за сутки потеряли 1330 солдат и 1610 БПЛА

За сутки 21 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и 1610 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1433230 (+1330) человек ликвидировано

танков ‒ 12163 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 24982 (+4)

артиллерийских систем ‒ 46492 (+57)

РСЗО ‒ 1958 (+3)

средства ПВО ‒ 1513 (0)

самолетов ‒ 438 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 421900 (+1610)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1981 (+11)

корабли / катера ‒ 34 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 123702 (+355)

специальная техника ‒ 4450 (+9)

крылатые ракеты ‒ 4933 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Вечером во вторник, 21 июля, Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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