Произошло 173 боевых столкновения, противник запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте 31 августа 2026

В общей сложности с начала этих суток на фронте произошло 173 боевых столкновения. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 218 управляемых авиабомб, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 66 авиационных ударов, сбросил 218 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6542 дрона-камикадзе и осуществил 2049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях наступательной активности врага не зафиксировано.

В течение суток на Южно-Слободожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Чугуновки, Хатнего, Малой Волчьей, Довгенького и Охримовки; еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Пять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробышево, Дибровы и Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного и Кривой Луки.

На Краматорском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не зафиксировано.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Иллиновки, Новоселовки и Павловки.

Всего 32 атаки отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Дорожное, Степы, Шевченко, Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Удачное, Муравка и Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 53 оккупанта и 18 — ранено; уничтожены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники, одна единица специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 51 укрытие врага. Повреждены девять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 127 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 326 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты активных действий не осуществляли.

Четыре атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка и Цветково.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

Обошлось без штурмовых действий противника на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб назвал потери рф за сутки — 1600 военнослужащих, 5 танков, 50 артсистем и другая техника