Відбулось 173 бойові зіткнення, ворог запустив 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті 31 серпня 2026

$44.550.0151.880.02
ukenru
16:43 • 14306 перегляди
Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортажPhoto
15:54 • 17109 перегляди
Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну
31 серпня, 13:35 • 22661 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
31 серпня, 13:11 • 22981 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
31 серпня, 12:59 • 21990 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
31 серпня, 12:48 • 28690 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
31 серпня, 11:20 • 18294 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
31 серпня, 10:22 • 18082 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
31 серпня, 09:37 • 16097 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
31 серпня, 09:28 • 16812 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.4м/с
59%
747мм
Популярнi новини
У рф зафіксували атаку дронів на Wildberries у єкатеринбурзіVideo31 серпня, 10:38 • 8790 перегляди
Сили ЄС висадилися на шостий танкер у межах протидії тіньовому флоту рф, яку обговорять у вівторок - КалласPhoto31 серпня, 11:37 • 3292 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 32528 перегляди
Не ховайтесь у ліфтах, біля АЗС та у підвалах панельних будинків - чого не варто робити під час атаки дронів-камікадзе31 серпня, 13:47 • 3212 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів18:14 • 6710 перегляди
Публікації
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів18:14 • 6782 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 28696 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 32565 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 32013 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 32496 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Емманюель Макрон
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 31283 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 31309 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 54842 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 53781 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 71309 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Золото
Financial Times

Відбулось 173 бойові зіткнення, ворог запустив 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті 31 серпня 2026

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Російські війська здійснили 173 атаки, завдали 66 авіаударів і запустили 6542 дрони. Найактивніші напрямки — Покровський і Костянтинівський.

Відбулось 173 бойові зіткнення, ворог запустив 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Ворог запустив 6,5 тис. дронів та скинув 218 керованих авіабомб, активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинув 218 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6542 дрони-камікадзе та здійснив 2049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не зафіксовано.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

П'ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку штурмових дій з боку окупантів не відзначено.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Павлівки.

Усього 32 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Дорожнє, Степи, Шевченко, Білицьке, Василівка, Сергіївка, Удачне, Муравка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 53 окупанти та 18 — поранено; знищено дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 326 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти активних дій не здійснювали.

Чотири атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб назвав втрати рф за добу – 1600 військових, 5 танків, 50 артсистем та інша техніка31.08.26, 07:10 • 3328 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна