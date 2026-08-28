Произошло 207 боевых столкновений, враг запустил 5,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 207 боевых столкновений. Враг запустил 5,3 тыс. дронов и сбросил 203 управляемые авиабомбы, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 203 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5315 дронов-камикадзе и осуществил 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо–Слободожанском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку противника.

В течение суток на Южно–Слободожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Захаровки, Охримовки и Волоховки; два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг предпринял один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоосиновое.

Девять попыток захватчиков продвинуться отбиты на Лиманском направлении в районах Шыйковки, Грековки, Ставков, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвинуться возле Закитного, Кривой Луки и Рай–Александровки; еще одно боестолкновение продолжается.

Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Заповедного и Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов возле Константиновки, Иллиновки и Новоселовки; еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 31 атаку осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Вольное, Доброполье, Новогришино, Котлино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Муравка, Беляковка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов и 13 — ранены; уничтожены три единицы специальной техники и 18 укрытий врага. Повреждены две единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 68 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 256 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Три атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Поддубного, Малиевки и Рыбного; еще одна атака продолжается.

Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Горькое, Долинка, Копани и Егоровка.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах Красногорского и Новопавловки.

На Приднепровском направлении сегодня штурмовых действий противника не зафиксировано .

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

На фронте за сутки произошло 250 боёв: рф сбросила более 270 авиабомб - Генштаб