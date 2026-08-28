Произошло 207 боевых столкновений, враг запустил 5,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

$44.540.0351.860.15
ukenru
19:27 • 1054 просмотра
В Киевской области после атаки РФ горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов
17:06 • 22435 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
16:13 • 23093 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
14:45 • 29988 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
28 августа, 12:36 • 26023 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 35545 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 20373 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 20055 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
28 августа, 09:56 • 36373 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 36421 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.6м/с
63%
753мм
Популярные новости
В Румынии заявили о затонувшем судне после пожара в Чёрном море, моряки сообщили о дроне28 августа, 10:47 • 10753 просмотра
Взрыв в санкт-петербурге - погиб майор вертолётного полка рф сергей сечков28 августа, 11:06 • 10111 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф28 августа, 11:14 • 20408 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 27787 просмотра
На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонациейVideo18:41 • 8274 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
14:45 • 29998 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 27890 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 35552 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 36376 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 36424 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Кирилл Буданов
Алексей Белошицкий
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Харьков
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 61726 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 92675 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 89462 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 128232 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 111126 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Грибы
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch

Произошло 207 боевых столкновений, враг запустил 5,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 162 просмотра

С начала суток произошло 207 боестолкновений, враг применил 5315 дронов и сбросил 203 авиабомбы. Самые активные направления — Покровское и Константиновское.

Произошло 207 боевых столкновений, враг запустил 5,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 207 боевых столкновений. Враг запустил 5,3 тыс. дронов и сбросил 203 управляемые авиабомбы, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 203 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5315 дронов-камикадзе и осуществил 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо–Слободожанском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку противника.

В течение суток на Южно–Слободожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Захаровки, Охримовки и Волоховки; два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг предпринял один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоосиновое.

Девять попыток захватчиков продвинуться отбиты на Лиманском направлении в районах Шыйковки, Грековки, Ставков, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвинуться возле Закитного, Кривой Луки и Рай–Александровки; еще одно боестолкновение продолжается.

Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Заповедного и Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов возле Константиновки, Иллиновки и Новоселовки; еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 31 атаку осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Вольное, Доброполье, Новогришино, Котлино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Муравка, Беляковка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов и 13 — ранены; уничтожены три единицы специальной техники и 18 укрытий врага. Повреждены две единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 68 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 256 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Три атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Поддубного, Малиевки и Рыбного; еще одна атака продолжается.

Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Горькое, Долинка, Копани и Егоровка.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах Красногорского и Новопавловки.

На Приднепровском направлении сегодня штурмовых действий противника не зафиксировано .

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

На фронте за сутки произошло 250 боёв: рф сбросила более 270 авиабомб - Генштаб28.08.26, 09:29 • 3544 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине