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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Программа деятельности правительства: в приоритетах противоэпидемические мероприятия

Программа деятельности правительства: в приоритетах противоэпидемические мероприятия

Киев  •  УНН

 • 8370 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В соответствии с Программой деятельности правительства, приоритетными первоочередными задачами являются организация противоэпидемических мероприятий, осуществление экономических и социальных мер поддержки населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Программу деятельности Кабмина, размещенную на сайте ВРУ.

“Реагируя на неотложные вызовы с целью сохранения жизни и здоровья граждан, правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19”, — говорится в Программе.

Поэтому, к краткосрочным приоритетам правительства относят:

1. Организацию противоэпидемических мероприятий. А именно подготовку сети учреждений здравоохранения для работы в особых условиях, обеспечение медицинских учреждений необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и материалами, создание дополнительных мест оказания медицинской помощи; усиление контроля за соблюдением и реализацией карантинных мероприятий; обеспечение непрерывной работы объектов критически важной инфраструктуры и продовольственной безопасности; создание условий для обеспечения отечественного производства необходимых лекарственных средств и других критически важных товаров; збезпечення кризисной коммуникации с населением по соблюдению карантинных мероприятий и преодоления эпидемии.

2. Осуществление экономических мер поддержки, в частности, пересмотр госбюджета на 2020 год; предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, который понес потери в результате карантинных мероприятий; поддержка отечественного промышленного производителя; уменьшение нагрузки на бизнес в условиях форс-мажора и привлечения к активной экономической жизни страны граждан Украины, которые вернулись после длительного пребывания за границей.

3. Осуществление социальных мер поддержки. Сюда отнесли индексацию пенсий, упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантинных мероприятий, обеспечение повышенной оплаты труда медицинским работникам и лицам, которые задействованы в ликвидации вспышек коронавирусной инфекции. А также организация дистанционного обучения, завершения 2019/2020 учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании в учреждения образования в 2020 году.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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