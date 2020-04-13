У Раді зареєстрували проект постанови про нову програму діяльності Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про Програму діяльності Кабінету міністрів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, сьогодні у Раді зареєстрували проект постанови №3330 про Програму діяльності Кабінету міністрів України. Ініціатором проекту постанови виступив зокрема й прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Наразі текст проекту постанови відсутній.
Нагадаємо, як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабінет міністрів України затвердив нову програму діяльності уряду. Найближчим часом її передадуть до Верховної Ради.