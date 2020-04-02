Кабмін затвердив нову програму діяльності уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив нову програму діяльності уряду. Найближчим часом її передадуть до Верховної Ради. Про це у Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності. Найближчим часом подамо її на розгляд до Верховної Ради.
З самого початку діяльності нашого Уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов’язково продовжимо їх втілювати, попри COVID-19”, — написав Шмигаль.
В програмі зазначається, що уряд має забезпечити:
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- матеріальний добробут українців через побудову ефективної економічної системи країни;
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- розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємств;
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- дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи держаних послуг;
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- захист територіальної цілісності та суверенітету України та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
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“Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, що передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України”, — йдеться у програмі діяльності уряду.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав уряд створити додатково мільйон робочих місць для того, щоб втримати на батьківщині тих українців, які повернулись додому під час карантину.