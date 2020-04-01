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Зеленський закликав уряд створити мільйон робочих місць для повернених українців

Зеленський закликав уряд створити мільйон робочих місць для повернених українців

Київ • УНН

 • 16415 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав уряд створити додатково мільйон робочих місць для того, щоб втримати на батьківщині тих українців, які повернулись додому під час карантину. Про це він сказав у відеозверненні, яке опубліковане на сторінці Офісу Президента в Facebook, передає УНН.

“Зараз в Україну повернулось дуже багато громадян з-за кордону. Це добра новина, нехай і обставини такого повернення не найприємніші. Але рано чи пізно коронавірус обов’язково пройде і карантин закінчиться. Вважаю, що ми повинні зробити все, і втримати цих людей на батьківщині. Нам дуже потрібні ваші знання та ваші вміння, тому пропоную уряду розробити окремий механізм, який створить в Україні додаткові мільйон робочих місць”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в цьому допоможе програма “Велике будівництво”.

“Дуже хочеться, щоб після карантину всі ми: і ті, хто працював тут, і ті, хто повернувся з-за кордону, разом будували Україну”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, до України перед Великоднем може повернутися до 200 тис. людей.

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