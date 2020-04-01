Зеленский призвал правительство создать миллион рабочих мест для возвращенных украинцев

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано на странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.