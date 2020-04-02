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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61271 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71632 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83411 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103331 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85847 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102661 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105861 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130924 просмотра

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Актуальное
Кабмин утвердил новую программу деятельности правительства

Кабмин утвердил новую программу деятельности правительства

Киев  •  УНН

 • 21838 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил новую программу деятельности правительства. В ближайшее время ее передадут в Верховную Раду. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Кабинет Министров утвердил программу деятельности. В ближайшее время представим его на рассмотрение в Верховную Раду.

С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19”, — написал Шмыгаль.

В программе отмечается, что правительство должно обеспечить:

  • материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны;
  • развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предприятий;
  • соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;
  • защита территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

“Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантической интеграции Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренных в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины”, — говорится в программе деятельности правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина.

Украинские Национальные Новости

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