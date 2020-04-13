Програма діяльності уряду: у пріоритетах протиепідемічні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відповідно до Програми діяльності уряду, пріоритетними першочерговими завданнями є організація протиепідемічних заходів, здійснення економічних та соціальних заходів підтримки населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Програму діяльності Кабміну, розміщену на сайті ВРУ.
“Реагуючи на нагальні виклики з метою збереження життя і здоров’я громадян, уряд спрямує першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”, — йдеться у Програмі.
Відтак, до короткострокових пріоритетів уряду відносять:
1. Організацію протиепідемічних заходів. А саме підготовка мережі закладів охорони здоров’я для роботи в особливих умовах, забезпечення медичних закладів необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та матеріалами, створення додаткових місць надання медичної допомоги; посилення контролю за дотриманням та реалізацією карантинних заходів; забезпечення безперервної роботи об’єктів критично важливої інфраструктури та продовольчої безпеки; створення умов для забезпечення вітчизняного виробництва необхідних лікарських засобів та інших критично важливих товарів; збезпечення кризової комунікації з населенням щодо дотримання карантинних заходів та подолання епідемії.
2. Здійснення економічних заходів підтримки, зокрема, перегляд держбюджету на 2020 рік; надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який зазнав втрат внаслідок карантинних заходів; підтримка вітчизняного промислового виробника; зменшення навантаження на бізнес в умовах форс-мажору та залучення до активного економічного життя країни громадян України, які повернулись після тривалого перебування за кордоном.
3. Здійснення соціальних заходів підтримки. Сюди віднесли індексацію пенсій, спрощення надання тимчасової допомоги з безробіття на період дії карантинних заходів, забезпечення підвищеної оплати праці медичним працівникам та особам, які задіяні у ліквідації спалахів коронавірусної інфекції. А також рганізація дистанційного навчання, завершення 2019/2020 навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії до закладів освіти у 2020 році.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про Програму діяльності Кабінету міністрів України.