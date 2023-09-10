Прогноз погоды на понедельник: переменная облачность и жара только в одной области

Детали

Итак завтра по прогнозам нас ожидает переменная облачность без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 19-24°, на Закарпатье до 30°.

На Киевщине температура ночью 5-10°, днем 19-24°; в Киеве ночью 8-10°, днем 22-24°.