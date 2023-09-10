Прогноз погоды на понедельник: переменная облачность и жара только в одной области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. По прогнозам синоптиков в понедельник, 11 сентября, украинцев ожидает переменная облачность, но без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
Детали
Итак завтра по прогнозам нас ожидает переменная облачность без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°; днем 19-24°, на Закарпатье до 30°.
На Киевщине температура ночью 5-10°, днем 19-24°; в Киеве ночью 8-10°, днем 22-24°.