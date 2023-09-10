Прогноз погоди на понеділок: мінлива хмарність та спека лише в одній області

Деталі

Отже завтра за прогнозами нас очікує мінлива хмарність без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 19-24°, на Закарпатті до 30°.

На Київщині температура вночі 5-10°, вдень 19-24°; у Києві вночі 8-10°, вдень 22-24°.