Прогноз погоды 28-29 марта удивит украинцев теплом и дождем - синоптик Диденко
Киев • УНН
В Украине ожидается до +18 градусов, однако в западных и южных областях пройдут дожди. В Киеве будет сухо, температура достигнет +14 градусов тепла.
Последние выходные дни марта 2026 года будут умеренно теплыми. В то же время в некоторых регионах Украины вероятен дождь, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
28-29 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области, возможно, несколько капель дойдут до Житомирской и Киевской областей. В воскресенье также небольшой дождь пройдет в Луганской области. Однако большая часть территории Украины останется без осадков. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в дневные часы в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +12+18 градусов
В субботу, 28 марта, днем, в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях температура воздуха составит +8+11 градусов.
В Киеве 28-29 марта существенные осадки не ожидаются. В то же время в воскресенье увеличится облачность.
28 марта температура воздуха днем предполагается +12+14 градусов, в воскресенье ожидается температура воздуха +10+12 градусов.
