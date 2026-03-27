Прогноз погоди 28-29 березня здивує українців теплом та дощем - синоптик Діденко
Київ • УНН
В Україні очікується до +18 градусів, проте у західних та південних областях пройдуть дощі. У Києві буде сухо, температура сягне +14 градусів тепла.
Останні вихідні дні березня 2026 року будуть помірно теплими. Водночас у деяких регіонах України ймовірний дощ, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталію Діденко.
Деталі
28-29 березня дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини, можливо, якісь кілька крапель дійдуть до Житомирщини та Київщини. У неділю також невеликий дощ пройде на Луганщині. Проте все ж більша частина території України побуде без опадів. Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря у денні години в суботу та неділю в більшості областей України очікується +12+18 градусів
У суботу, 28 березня, вдень, на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині і Полтавщині, температура повітря становитиме +8+11 градусів.
У Києві 28-29 березня істотні опади не очікуються. Водночас у неділю збільшиться хмарність.
28-го березня температура повітря вдень передбачається +12+14 градусів, у неділю очікується температура повітря +10+12 градусів.
