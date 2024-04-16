Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
The Reckoning Project подал первый иск против пыток в Федеральный суд Аргентины от имени украинской жертвы, которую пытали российские военные.
Инициатива документирования военных преступлений The Reckoning Project, которая объединила украинских и международных журналистов и юристов вместе с пострадавшим гражданином Украины, подала первый в истории украинский иск о пытках в Федеральный суд Аргентины. Об этом пишет УНН с ссылкой на Суспільне.
Детали
15 апреля, инициатива The Reckoning Project, которая включает украинских и международных журналистов и юристов, специализирующихся на документировании военных преступлений, вместе с пострадавшим гражданином Украины, который находится в Буэнос-Айресе, подала первый украинский уголовный иск о пытках в Федеральный Суд Аргентины.
Этим иском потерпевший господин М (имя не разглашается из соображений безопасности) обращается в Федеральный Суд с запросом расследовать пытки, которые к нему применили идентифицированные и неидентифицированные российские должностные лица и связанные с ними лица, которые сами его пытали, а также помогали применять пытки
В иске приводятся свидетельства о применении пыток электрическим током во время задержания украинского гражданина М российскими силами, в одном из оккупированных ими городов Украины. Эти случаи пыток коррелируют с данными международных организаций, включая ООН, которые зафиксировали аналогичные пытки, примененные к другим лицам в том же месте содержания.
Указывается, что пытки М осуществляли при поддержке учреждений, ассоциированных с российским государством, и их руководителей.
Я - один из многих. Я знаю немало тех, кто прошел и через куда худшее отношение. Я хочу рассказать о нашей боли всему миру. Потому что пытки людей и продолжают практиковаться на оккупированных Россией украинских территориях
Напомним,
россия систематически нарушает права человека, применяет пытки, совершает сексуальное насилие, похищает тысячи детей и депортирует целые семьи с оккупированных территорий Украины.
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