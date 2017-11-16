Проект лицензионных условий для лотерей не решает главных проблем рынка - президент "М.С.Л."

"Самое главное, что в проекте новых лицензионных условий прозрачности ничего не сказано. Нет там и системы, что позволяет контролировать движение денег, нет и контроля за выплатой выигрышей", - сказал Г.Ложенко комментируя недостатки этого документа.

По его словам, такой подход Минфина связан с тем, что некоторым заинтересованным чиновникам просто невыгодно, чтобы рынок был контролируемым.

"Давайте различать общее понятие "власть" и волю конкретных чиновников, которые уполномочены принимать решения, но делают это не всегда в интересах государства. Им выгодна темная история и красивые лозунги: "Мы зачистили рынок от тех, кто не имеет права на проведение игр", "Мы легализовали его". Беда только, что от зачистки рынок прозрачным не станет, потому что все равно останутся вопросы движения денег, их инкассации. А еще - на какие расчетные счета деньги попадают и как выплачиваются выигрыши. Наконец, самое главное - как платятся налоги", - пояснил Г.Ложенко.

По мнению Г.Ложенко, именно прозрачность считается основой лотереи.

"Все начинается с прозрачности. Что угодно можно регулировать, какие угодно можно вводить налоги, но невозможно оценить правильность этих решений, если нет прозрачности", - объясняет он.

Прозрачность же, по мнению президента М.С.Л., очень не выгодна компаниям, которые ставят на первое место возможность быстро заработать на людях, а также тех, кто за ними стоит.

"Загнав нас в санкции и задавив налогами, всеми возможностями стремятся уничтожить нашу систему прозрачности, так как она является эталоном для сравнения. А это мешает. Цель - добиться ухода нашей компании с рынка... Наша компания в 2014 г. подготовила бизнес-план на три последующих года.

В 2015 г. по нашим расчетам, поступления в бюджет только от компании М.С.Л. должны были составлять 1,6 млрд грн, в 2016 году эта сумма удваивается, а в нынешнем году М.С.Л могла бы заплатить около 6 млрд грн. Не думаю, что эти деньги полетели на Луну. Они находятся в стране, просто имеют другую ипостась. Представляете, если бы нас не прессовали и М.С.Л. сгенерировала столько денег в госбюджет, а другая компания дала бы только 50 млн, были бы вопросы к последней компании? Конечно. Поэтому и убирают эталон с рынка как можно быстрее. Не хотят прозрачности", - резюмировал Г.Ложенко.