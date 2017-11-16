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Проект ліцензійних умов для лотерей не вирішує головних проблем ринку – президент "М.С.Л."

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Нові ліцензійні умови діяльності лотерейних операторів, які сьогодні просуваються Міністерством фінансів України, не вирішують головного питання для цього ринку - питання прозорості та контролю з боку держави. І робиться це не просто так, адже прозорість дуже не вигідна тим, хто намагається протягнути на ринку тіньові схеми. Таку думку в інтерв'ю "ДТ" висловив президент компанії М.С.Л. Георгій Ложенко, передає УНН.

"Найголовніше, що в проекті нових ліцензійних умов щодо прозорості нічого не сказано. Немає там і системи, що дозволяє контролювати рух грошей, немає і контролю за виплатою виграшів", - сказав Г.Ложенко коментуючи недоліки цього документа.

За його словами, такий підхід Мінфіну пов'язаний з тим, що деяким зацікавленим чиновникам просто не вигідно, щоб ринок був контрольованим.

"Давайте розрізняти загальне поняття "влада" і волю конкретних чиновників, які уповноважені приймати рішення, але роблять це не завжди в інтересах держави. Їм вигідна темна історія і красиві гасла: "Ми зачистили ринок від тих, хто не має права на проведення ігор" , "Ми легалізували його". Біда тільки, що від зачистки ринок прозорішим не стане, тому що все одно залишаться питання руху грошей, їх інкасації. А ще - на які розрахункові рахунки гроші потрапляють і як виплачуються виграші. Нарешті, найголовніше - як платяться податки", - пояснив Г.Ложенко.

На думку Г.Ложенка, саме прозорість вважається основою лотереї.

"Все починається з прозорості. Що завгодно можна регулювати, які завгодно можна вводити податки, але неможливо оцінити правильність цих рішень, якщо немає прозорості", - пояснює він.

Прозорість ж, на думку президента М.С.Л., дуже не вигідна компаніям, які ставлять на перше місце можливість швидко заробити на людях, а також тих, хто за ними стоїть.

"Загнавши нас в санкції і задавивши податками, усіма можливостями прагнуть знищити нашу систему прозорості, тому що вона є еталоном для порівняння. А це заважає. Мета - домогтися відходу нашої компанії з ринку... Наша компанія в 2014 р підготувала бізнес-план на три наступні роки.

У 2015 р за нашими розрахунками, надходження в бюджет тільки від компанії М.С.Л. повинні були складати 1,6 млрд грн, в 2016 році ця сума подвоюється, а в нинішньому році М.С.Л могла б сплатити близько 6 млрд грн. Не думаю, що ці гроші полетіли на Місяць. Вони знаходяться в країні, просто мають іншу іпостась. Уявляєте, якби нас не пресували і М.С.Л. згенерувала стільки грошей до держбюджету, а інша компанія дала б тільки 50 млн, були б питання до останньої компанії? Звичайно. Тому і прибирають еталон з ринку як якнайшвидше. Не хочуть прозорості", - резюмував Г.Ложенко.

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