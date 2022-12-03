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"Проект": Черноморский флот с начала войны потерял 15% боевого состава

"Проект": Черноморский флот с начала войны потерял 15% боевого состава

Киев • УНН

 • 1092141 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Черноморский флот с начала войны с Украиной потерял 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание “Проект”. Об этом информирует УНН.

Детали

Перед вторжением в Украину Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых только 58 были боевыми. С учетом патрульных катеров в составе флота были 74 боевых единиц.

“Проект” изучил публичные данные о потерях кораблей и пришел к выводу, что с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были утоплены или сильно повреждены.

Министерство обороны россии не отчитывалось об общих потерях флота во время войны с Украиной.

Добавим

13 апреля затонул флагман Черноморского флота крейсер “Москва”, принимавший участие в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражен украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера последствием пожара, повлекшего детонацию боеприпасов.

Министр обороны Алексей Резников предложил после победы заниматься дайвингом на утопленном крейсере.

  

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