“Проект”: Чорноморський флот з початку війни втратив 15% бойового складу

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Перед вторгненням в Україну Чорноморський флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими. З урахуванням патрульних катерів у складі флоту були 74 бойові одиниці.

“Проект” вивчив публічні дані про втрати кораблів і дійшов висновку, що з початку війни як мінімум 12 кораблів та катерів Чорноморського флоту було потоплено або сильно пошкоджено.

Міністерство оборони росії не звітувало про загальні втрати флоту під час війни з Україною.

Додамо

13 квітня затонув флагман Чорноморського флоту крейсер “Москва”, який брав участь у війні з Україною. Військове командування України та Пентагон повідомили, що корабель був уражений українськими ракетами. Російська сторона це заперечує, називаючи загибель крейсера наслідком пожежі, що призвела до детонації боєприпасів.

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував після перемоги займатися дайвінгом на потопленому крейсері.