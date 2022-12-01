Резніков запропонував після перемоги займатися дайвінгом на потопленому крейсері “москва”

Деталі

Міністр зазначив, що одна зі стратегічних задач, яку хотіла зробити росія – повністю блокувати Україну на Азовському та Чорному морях від можливості вести економічну діяльність по постачанню їжі в світ.

Він наголосив на тому, що забезпечувати роботу "зернової угоди" необхідно шляхом відправлення російських кораблів на дно за крейсером "москва".

Цитата

“Коли росіяни домінували у Чорному морі на початку вторгнення, ми були заблоковані, ми не могли вивозити зерно в світ. І спочатку українська ракета “Нептун”, завдяки злагодженим діям нашого українського флоту, відправила крейсер “москва” за відомою вам всім адресою. І сьогодні ми маємо майбутній чудовий популярний дайв-сайт на Чорному морі. Я запрошую на занурення після перемоги відвідати крейсер “москва””, – сказав Резніков.

Нагадаємо

14 квітня стало відомо, що під час буксирування в умовах шторму російський крейсер "москва" затонув.

Рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля "москва" виловив в морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торгового судна.

У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок загибелі крейсера "москва" у квітні 2022 року. 16 справ було розглянуто влітку, ще одну у вересні.