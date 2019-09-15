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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60546 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111556 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103386 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110384 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119733 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148698 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140470 просмотра

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Проект бюджета-2020: стало известно сколько предусмотрено на развитие культуры и информационную сферу

Проект бюджета-2020: стало известно сколько предусмотрено на развитие культуры и информационную сферу

Киев  •  УНН

 • 11354 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год затраты на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн. Об этом речь идёт в Основных показателях проекта государственного бюджета на 2020 год, обнародованных Минфином, передает УНН.

“Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире планируются в размере 0,1 млрд грн, а на развитие общественного вещания Украины — 2 млрд грн.

Напомним, в Верховную Раду внесли проект бюджета-2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минфине сообщили, сколько предусмотрели на медицину и образование в проекте бюджета-2020

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