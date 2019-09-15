Проект бюджета-2020: стало известно сколько предусмотрено на развитие культуры и информационную сферу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год затраты на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн. Об этом речь идёт в Основных показателях проекта государственного бюджета на 2020 год, обнародованных Минфином, передает УНН.
“Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире планируются в размере 0,1 млрд грн, а на развитие общественного вещания Украины — 2 млрд грн.
Напомним, в Верховную Раду внесли проект бюджета-2020.
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