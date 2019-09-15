У Мінфіні повідомили, скільки передбачили на медицину та освіту у проекті Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік видатки на освіту заплановано у сумі 136,4 млрд грн, а загальні видатки на охорону здоров’я - 108 млрд грн. Про це йдеться йдеться в Основних показниках проекту державного бюджету на 2020 рік, оприлюднених Мінфіном, передає УНН.
"На 2020 рік видатки державного бюджету на освіту заплановано у сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Вперше у проєкті Державного бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Як відзначили у Мінфіні, загальні видатки на охорону здоров’я становлять 108 млрд грн, що на 9,8 млрд більше, ніж у 2019 році.
"Медичну субвенцію закладено в розмірі 14,6 млрд грн, на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів передбачено 72,1 млрд грн, на централізоване придбання медикаментів та медичних виробів - 6,6 млрд грн, на лікування громадян за кордоном - 0,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Раду внесли проект Бюджету-2020.