В Минфине сообщили, сколько предусмотрели на медицину и образование в проекте Бюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год расходы на образование запланировано в сумме 136,4 млрд грн, а общие расходы на здравоохранение - 108 млрд грн. Об этом речь идёт в Основных показателях проекта государственного бюджета на 2020 год, обнародованных Минфином, передает УНН.
"На 2020 год расходы государственного бюджета на образование запланировано в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Впервые в проект Государственного бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 0,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минфине, общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.
"Медицинскую субвенцию заложено в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в Раду внесли проект бюджета-2020.