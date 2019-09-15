Проект Бюджету-2020: стало відомо скільки передбачено на розвиток культури та інформаційну сферу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік видатки розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн. Про це йдеться йдеться в Основних показниках проекту державного бюджету на 2020 рік, оприлюднених Мінфіном, передає УНН.
“Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури в світі плануються у розмірі 0,1 млрд грн, а на розвиток суспільного мовлення України — 2 млрд грн.
Нагадаємо, у Верховну Раду внесли проект Бюджету-2020.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінфіні повідомили, скільки передбачили на медицину та освіту у проекті Бюджету-2020