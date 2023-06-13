Продолжают грабить Украину: в оккупированный порт Бердянска зашли три больших корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во временно оккупированный порт Бердянска Запорожской области зашли три больших корабля. Об сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"В порт Бердянска зашли три больших корабля. Оккупанты продолжают грабить наши земли. Надеемся, что именно эти корабли познакомятся с работой наших ребят из ВСУ", - говорится в сообщении.
Дополнение
2 июня в торговом морском порту Бердянска, который захватили российские оккупанты раздавались взрывы. При этом представитель оккупационных властей Рогов заявлял о "прилете" в районе Бердянского морского торгового порта.
После взрыва оккупанты начали быстро вывозить свое оборудование из порта по сухопутной дороге, и отводить корабли.