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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Продолжают грабить Украину: в оккупированный порт Бердянска зашли три больших корабля

Киев • УНН

 • 772836 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во временно оккупированный порт Бердянска Запорожской области зашли три больших корабля. Об сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram, пишет УНН.

Продолжают грабить Украину: в оккупированный порт Бердянска зашли три больших корабля

Цитата

"В порт Бердянска зашли три больших корабля. Оккупанты продолжают грабить наши земли. Надеемся, что именно эти корабли познакомятся с работой наших ребят из ВСУ", - говорится в сообщении.

Дополнение

2 июня в торговом морском порту Бердянска, который захватили российские оккупанты раздавались взрывы. При этом представитель оккупационных властей Рогов заявлял о "прилете" в районе Бердянского морского торгового порта.

После взрыва оккупанты начали быстро вывозить свое оборудование из порта по сухопутной дороге, и отводить корабли.

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