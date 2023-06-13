Продолжают грабить Украину: в оккупированный порт Бердянска зашли три больших корабля

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"В порт Бердянска зашли три больших корабля. Оккупанты продолжают грабить наши земли. Надеемся, что именно эти корабли познакомятся с работой наших ребят из ВСУ", - говорится в сообщении.

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2 июня в торговом морском порту Бердянска, который захватили российские оккупанты раздавались взрывы. При этом представитель оккупационных властей Рогов заявлял о "прилете" в районе Бердянского морского торгового порта.

После взрыва оккупанты начали быстро вывозить свое оборудование из порта по сухопутной дороге, и отводить корабли.