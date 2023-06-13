Продовжують грабувати Україну: до окупованого порту Бердянська зайшли три великі кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. До тимчасово окупованого порту Бердянська Запорізької області зайшли три великі кораблі. Про повідомляє Бердянська міська військова адміністрація у Telegram, пише УНН.
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"До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців з ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
2 червня в торговому морського порту Бердянська, який захопили російські окупанти лунали вибухи. При цьому представник окупаційної влади рогов заявляв про "приліт" у районі Бердянського морського торговельного порта.
Після вибуху окупанти почали швидко вивозити своє обладнання з порту по сухопутній дорозі, і відводити кораблі.