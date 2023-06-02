Федоров повідомив про ситуацію в порту Бердянська після сьогоднішньої "бавовни"

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«Дійсно, місцеві мешканці повідомляють, що після вибуху, який був в Бердянському порту декілька годин тому, ворог почав швидко як вивозити своє обладнання з Бердянського порту по сухопутній дорозі, так і відводити кораблі, які приїхали завантажувати, точніше красти наше зерно. Наразі немає інформації, чи вони завантажені, чи ні, але ми розуміємо, що точно там їм не місце», - розповів Федоров.

Він зазначив, що зерно вивозять не тільки морем, а й залізницею.

Доповнення

Пресслужба Бердянської міської військової адміністрації повідомляла, що у тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області пролунали вибухи. В окупантів заявляли про "приліт" у районі морпорту.