Федоров повідомив про ситуацію в порту Бердянська після сьогоднішньої "бавовни"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Російські окупанти після вибуху, який був в Бердянському порту декілька годин тому, почали швидко вивозити своє обладнання з порту по сухопутній дорозі, і відводити кораблі, які приїхали красти українське зерно. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Дійсно, місцеві мешканці повідомляють, що після вибуху, який був в Бердянському порту декілька годин тому, ворог почав швидко як вивозити своє обладнання з Бердянського порту по сухопутній дорозі, так і відводити кораблі, які приїхали завантажувати, точніше красти наше зерно. Наразі немає інформації, чи вони завантажені, чи ні, але ми розуміємо, що точно там їм не місце», - розповів Федоров.
Він зазначив, що зерно вивозять не тільки морем, а й залізницею.
Доповнення
Пресслужба Бердянської міської військової адміністрації повідомляла, що у тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області пролунали вибухи. В окупантів заявляли про "приліт" у районі морпорту.