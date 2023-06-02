Федоров сообщил о ситуации в порту Бердянска после сегодняшнего "хлопка"

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«Действительно, местные жители сообщают, что после взрыва, который был в Бердянском порту несколько часов назад, враг начал быстро как вывозить свое оборудование из Бердянского порта по сухопутной дороге, так и отводить корабли, которые приехали загружать, точнее воровать наше зерно. Пока нет информации, загружены они или нет, но мы понимаем, что точно там им не место», - рассказал Федоров.

Он отметил, что зерно вывозят не только морем, но и по железной дороге.

Дополнение

Пресс-служба Бердянской городской военной администрации сообщала, что во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы. У оккупантов заявляли о "прилете" в районе морпорта.