Продолжат будить по 8 раз за ночь: суд отказался снимать с Навального статус “склонного к побегу”
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Петушинский суд Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении его иска к колонии № 2 в Покрове. Навальный требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. Об этом сообщила в своем Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.
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По словам пресс-секретаря Навального, это делается, как пытка. Оппозиционера продолжат будить по 8 раз на ночь.
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“Суд оставил в силе постановку Алексея на учет как “склонного к побегу“. Это значит, что его продолжат будить по 8 раз за ночь”, — написала она.
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Ранее Навальный требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. В заявлении он указал, что каждый час у его кровати появляется охранник, из-за которого, оппозиционер постоянно просыпается.
Навальный считает, что оснований для его постановки на профилактический учет не было.
Напомним
16 апреля стало известно, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать штабы Навального экстремистскими. Материалы иска засекретили, сославшись на государственную тайну.
29 апреля против Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова завели новое уголовное дело. Их подозревают в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан.
Международная правозащитная организация Amnesty International намерена вернуть статус “узника совести” российскому оппозиционеру Алексею Навальному.