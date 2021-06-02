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Продолжат будить по 8 раз за ночь: суд отказался снимать с Навального статус “склонного к побегу”

Киев • УНН

 • 12466 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Петушинский суд Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении его иска к колонии № 2 в Покрове. Навальный требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. Об этом сообщила в своем Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.

Продолжат будить по 8 раз за ночь: суд отказался снимать с Навального статус “склонного к побегу”

Детали

По словам пресс-секретаря Навального, это делается, как пытка. Оппозиционера продолжат будить по 8 раз на ночь.

Цитата

“Суд оставил в силе постановку Алексея на учет как “склонного к побегу“. Это значит, что его продолжат будить по 8 раз за ночь”, — написала она.

Дополним

Ранее Навальный требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. В заявлении он указал, что каждый час у его кровати появляется охранник, из-за которого, оппозиционер постоянно просыпается.

Навальный считает, что оснований для его постановки на профилактический учет не было.

Напомним

16 апреля стало известно, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать штабы Навального экстремистскими. Материалы иска засекретили, сославшись на государственную тайну.

29 апреля против Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова завели новое уголовное дело. Их подозревают в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан.

Международная правозащитная организация Amnesty International намерена вернуть статус “узника совести” российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

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