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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 54894 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Amnesty International вернет Навальному статус "узника совести"

Amnesty International вернет Навальному статус "узника совести"

Киев  •  УНН

 • 14176 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International намерена вернуть статус “узника совести” российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом, как пишет Reuters, рассказал соратник политика Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады, передает УНН.

Детали

По информации Волкова, Amnesty опубликует соответствующий пресс-релиз 12 мая — «после того, как изучит, как на нее могла повлиять российская кампания по дезинформации».

Ранее

В январе 2021 года, после задержания Алексея Навального по приезде в Москву из Берлина, Amnesty International признала политика узником совести, потребовав его немедленного освобождения. Через месяц организация отозвала этот статус — вероятно, из-за высказываний политика о мигрантах в 2000-х годах. В марте Amnesty выступала с новым заявлением в поддержку Навального, осуждая условия его содержания в колонии в городе Покров.

29 марта новым генеральным секретарем Amnesty International назначили Аньес Калламар, которая была спецдокладчиком ООН по делу об отравлении Алексея Навального.

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