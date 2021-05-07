Amnesty International поверне Навальному статус "в'язня совісті"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International має намір повернути статус “в’язня совісті” російському опозиціонеру Олексію Навальному. Про це, як пише Reuters, розповів соратник політика Леонід Волков під час виступу перед комітетом у закордонних справах Палати громад Канади, передає УНН.
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За інформацією Волкова, Amnesty опублікує відповідний прес-реліз 12 травня — “після того, як вивчить, як на неї могла вплинути російська кампанія з дезінформації”.
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У січні 2021 року, після затримання Олексія Навального після приїзду в Москву з Берліна, Amnesty International визнала політика в’язнем совісті, вимагаючи його негайного звільнення. Через місяць організація відкликала цей статус — ймовірно, через висловлювання політика про мігрантів в 2000-х роках. У березні Amnesty виступала з новою заявою на підтримку Навального, засуджуючи умови його утримання в колонії в місті Покров.
29 березня новим генеральним секретарем Amnesty International призначили Аньєс Калламар, яка була спецдоповідачкою ООН у справі про отруєння Олексія Навального.