Продовжать будити по 8 разів за ніч: суд відмовився знімати з Навального статус "схильного до втечі"

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За словами прессекретаря Навального, це робиться, як катування. Опозиціонера продовжать будити по 8 разів на ніч.

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"Суд залишив в силі взяття Олексія на облік як "схильного до втечі". Це означає, що його продовжать будити по 8 разів за ніч", - написала вона.

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Раніше Навальний вимагав визнати незаконною його взяття на облік як схильного до втечі. У заяві він вказав, що кожну годину біля його ліжка з'являється охоронець, через якого, опозиціонер постійно прокидається.

Навальний вважає, що підстав для його взяття на профілактичний облік не було.

Нагадаємо

16 квітня стало відомо, що прокуратура Москви подала позов з вимогою визнати штаби Навального екстремістськими. Матеріали позову засекретили, пославшись на державну таємницю.

29 квітня проти Олексія Навального і його соратників Івана Жданова і Леоніда Волкова завели нову кримінальну справу. Їх підозрюють в створенні некомерційної організації (НКО), що зазіхає на права громадян.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International має намір повернути статус "в'язня совісті" російському опозиціонеру Олексію Навальному.