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Продажа кассет в Британии достигла самого высокого уровня с 2003 года

Продажа кассет в Британии достигла самого высокого уровня с 2003 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Продажа кассет в Великобритании, согласно новому исследованию, достигла самого высокого уровня с 2003 года, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Британская ассоциация производителей фонограмм обнаружила, что продажи кассет растут 10 лет подряд, хотя остаются намного ниже, чем у винила.

Общее количество продаж увеличилось с 3 823 в 2012 году до более чем 195 000 в 2022 году.

Этому способствовали недавние релизы таких артистов, как Arctic Monkeys, Harry Styles и Florence + the Machine.

Все 20 самых продаваемых кассет 2022 года были выпущены в том же году.

Марк Берджесс, основатель Flashback Records, сообщил Sky News, что в его магазине в Северном Лондоне продажи кассет резко выросли после пандемии.

Он сказал, что «коллекционность» кассет делает их привлекательными, в частности для молодого поколения.

«Трудно быть коллекционером потокового сервиса, потому что кассеты меньшего формата, проще создать коллекцию. Кроме того, люди любят иметь музыкальный альбом, упорядоченный так, как исполнитель изначально задумал», - отметил он.

Представитель Британской ассоциации производителей фонограмм Пол Уильямс считает, что кассеты переживают такое же возрождение, как и винил.

Он сказал: «Недавно люди списали бы кассеты со счетов, но я думаю, что вы должны усвоить уроки рынка винила, который пережил невероятное возрождение. (...) Что мы заметили на рынке кассет, так это то, что кассеты и артисты, у которых все хорошо, - это артисты с настоящими фан-базами».

Напомним

Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года обогнали компакт-диски.

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