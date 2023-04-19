Продажа кассет в Британии достигла самого высокого уровня с 2003 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Продажа кассет в Великобритании, согласно новому исследованию, достигла самого высокого уровня с 2003 года, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Британская ассоциация производителей фонограмм обнаружила, что продажи кассет растут 10 лет подряд, хотя остаются намного ниже, чем у винила.
Общее количество продаж увеличилось с 3 823 в 2012 году до более чем 195 000 в 2022 году.
Этому способствовали недавние релизы таких артистов, как Arctic Monkeys, Harry Styles и Florence + the Machine.
Все 20 самых продаваемых кассет 2022 года были выпущены в том же году.
Марк Берджесс, основатель Flashback Records, сообщил Sky News, что в его магазине в Северном Лондоне продажи кассет резко выросли после пандемии.
Он сказал, что «коллекционность» кассет делает их привлекательными, в частности для молодого поколения.
«Трудно быть коллекционером потокового сервиса, потому что кассеты меньшего формата, проще создать коллекцию. Кроме того, люди любят иметь музыкальный альбом, упорядоченный так, как исполнитель изначально задумал», - отметил он.
Представитель Британской ассоциации производителей фонограмм Пол Уильямс считает, что кассеты переживают такое же возрождение, как и винил.
Он сказал: «Недавно люди списали бы кассеты со счетов, но я думаю, что вы должны усвоить уроки рынка винила, который пережил невероятное возрождение. (...) Что мы заметили на рынке кассет, так это то, что кассеты и артисты, у которых все хорошо, - это артисты с настоящими фан-базами».
Напомним
Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года обогнали компакт-диски.