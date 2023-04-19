Продаж касет у Британії досяг найвищого рівня з 2003 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Продаж касет у Великій Британії, згідно з новим дослідженням, досяг найвищого рівня з 2003 року, пише УНН з посилання на Sky News.
Деталі
Британська асоціація виробників фонограм виявила, що продажі касет ростуть 10 років поспіль, хоча залишаються набагато нижчими, ніж у вінілу.
Загальна кількість продажів збільшилася з 3 823 у 2012 році до більш ніж 195 000 у 2022 році.
Цьому сприяли нещодавні релізи таких артистів, як Arctic Monkeys, Harry Styles та Florence + the Machine.
Усі 20 касет, що найбільше продавалися 2022 року, були випущені в тому ж році.
Марк Берджесс, засновник Flashback Records, повідомив Sky News, що в його магазині в Північному Лондоні продаж касет різко зріс після пандемії.
Він сказав, що «колекційність» касет робить їх привабливими, зокрема для молодого покоління.
«Важко бути колекціонером потокового сервісу, тому що касети меншого формату, простіше створити колекцію. Крім того, люди люблять мати музичний альбом, упорядкований так, як виконавець спочатку задумав», - зазначив він.
Представник Британської асоціації виробників фонограм Пол Вільямс вважає, що касети переживають таке відродження, як і вініл.
Він сказав: «Нещодавно люди списали б касети з рахунків, але я думаю, що ви повинні засвоїти уроки ринку вінілу, який пережив неймовірне відродження. (...) Що ми помітили на ринку касет, то це те, що касети та артисти, у яких все добре, - це артисти зі справжніми фан-базами».
Нагадаємо
Продажі вінілових платівок у США вперше з 1987 року обігнали компакт-диски.