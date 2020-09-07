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Проблему с паркоместами у Кличко смогли решать только диким способом эвакуации - Дяченко

Киев • УНН

 • 19846 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Эвакуаторы в столице - это дикий способ реагирования мэрии на проблему с парковками. Вместо ее решения путем стратегического планирования, КГГА переводит свою ответственность на водителей. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Ассоциации легальных перевозчиков Александр Дяченко.

Проблему с паркоместами у Кличко смогли решать только диким способом эвакуации - Дяченко

"Проблема паркомест - стратегическая. Она заключается в том, что стратегическое планирование отсутствует, стихийно увеличивается количество транспортных средств, и поэтому инфраструктура на сегодня перегружена. Здесь "законно" это или "незаконно", но приходится констатировать, что автомобилей больше, чем могут вместить дороги и парковки. Решение этой проблемы целиком лежит на плечах городской власти, и, прежде всего, оно должно заключаться в целенаправленной концепции: либо это развитие сети парковочных площадок, что очень сложно и дорого, или это развитие общественного транспорта. Должно быть эффективное планирование по городу в целом, а этого, к сожалению, не происходит", - рассказал он.

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Эксперт отмечает, что "борьба" с припаркованными авто по Киеву с помощью эвакуаторов - "это довольно дикий способ реагирования".

"Мы же видим припаркованные автомобили абсолютно везде и к ним, кроме легального, применяют и полулегальный инструмент - полулегальные эвакуаторы. Я сам был жертвой этого - исчез мой припаркованный автомобиль, появился наряд полиции, и полиция не знала, где находится мое авто. Я собственными силами нашел его на штрафной площадке раньше, чем выяснила полиция факт его эвакуации. И что мы наблюдаем дальше - А именно процедуру оплаты штрафов и изъятия автомобиля со штрафной площадки... Это тоже абсолютно неприемлема практика, ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения здравого смысла. Проблема даже не во штрафах, а в том, что люди по полдня проводят в очередях, чтобы оплатить штраф... а сейчас карантин и коронавирус и там просто страшно, что делается", - рассказал Дяченко.

Он убежден, что столичная мэрия просто перекладывает свою ответственность на водителей, вместо того, чтобы решать проблему системно.

"...есть проблема парковки - что делать: берем частную компанию, которая хочет заработать и развязываем ей руки, и натравливает на автомобилистов. То есть вы себе зарабатывайте деньги и грызитесь друг с другом, - страдают жители города. Это тактическое мероприятие, очень неправильное и неэффективное, но ничего лучшего городские власти просто сделать не смогли", - констатировал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транспортная стратегия в Киеве не реализуется с 2015 года.

В общем, как отмечает Дяченко, решить проблему нехватки паркомест в Киеве очень быстро не удастся.

"Это вопрос не одного года, а 5 или даже 10 лет. Первое, что должна делать власть - планировать количество транспорта, и когда она выдает очередное разрешение на строительство, она должна спрашивать: количество жителей? На чем они будут ездить? Как будут добираться на работу? Планировать инфраструктуру надо", - объясняет эксперт.

Наконец, он добавил, что инициатива по перехватывающих парковках - нормальная и приемлемая практика для многих стран. И в Киеве ее тоже уместно развивать.

Как писал УНН, на одно паркоместо в Киеве претендует минимум 38 автомобилей. И по словам кандидата на должность мэра столицы от "Слуги народа" Ирины Верещук, давление со стороны эвакуаторов на киевских водителей не может способствовать решению этой проблемы.

"...нет ни перехватывающих стоянок, ни подземных паркингов в центре. В Киеве официально 26 тыс. паркомест и около миллиона автомобилей! Проблема и в новых застройках, когда на 1800 квартир предполагается 300 паркомест. И никто не контролирует застройщиков, чтобы они закладывали в проекты ЖК необходимое количество паркомест. Хотя это ответственность столичной власти", - отметила она.

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