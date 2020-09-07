На одне паркомісце у Києві претендує мінімум 38 автомобілів, - нардеп про нездатність Кличка вирішити проблему

“Віталій Кличко може скільки завгодно робити пішохідний центр, вилучати машини евакуаторами, влаштовувати перформанси, давлячи на водіїв. Яким просто ніде припаркувати свої машини і змушені порушувати правила. Тому що немає ні перехоплюючих стоянок, ні підземних паркінгів в центрі. У Києві офіційно 26 тис. паркомісць і близько мільйона автомобілів! Проблема і в нових забудовах, коли на 1800 квартир передбачається 300 паркомісць. І ніхто не контролює забудовників, щоб вони закладали в проекти ЖК необхідну кількість паркомісць. Хоча це — відповідальність столичної влади”, — зазначила Верещук.

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Окремо вона згадала про розбиті київські тротуари, зазначивши, що це — виключно відповідальність мера Кличко.

“А чому Кличко не бачить, в якому стані тротуари і нічого не робить з цим? Тому що він ними не ходить. Якби він хоч раз побачив, як матуся з коляскою, з маленькою дитиною повинна йти розбитим тротуаром по ямах, то, можливо, він би краще розумів і людей, і їхні біди”, — припустила народний депутат.

На її думку, багато столичних проблем пов’язано з так званим “смотрящим” Денисом Комарницьким.

“Мене дивує, чому такий зовні сильний Кличко виявився таким слабким. Він слабкий — і тому корумпований. Люди повірили йому, віддали голоси, а ним керують Комарницький та інші люди, які абсолютно не уповноважені громадою. Вони не несуть ніякого зобов’язання і повинні бути за межами прийняття рішень і взагалі управлінських процесів. Це кліка або синдикат, якому в 21-м столітті в європейській столиці не місце!”, — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, першого заступника голови КМДА Поворозника викрили у хабарництві: вимагав 125 тис. доларів.