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На одно паркоместо в Киеве претендует минимум 38 автомобилей, - нардеп о несостоятельности Кличка решить проблему

Киев • УНН

 • 13483 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кандидат в мэры Киева, народный депутат Ирина Верещук предметно раскритиковала действующего городского голову Виталия Кличко за критическую нехватку парковочных мест в городе и разбитые тротуары. Об этом она рассказала в эфире телеканала Кyiv Live, передает УНН.

На одно паркоместо в Киеве претендует минимум 38 автомобилей, - нардеп о несостоятельности Кличка решить проблему

“Виталий Кличко может сколько угодно делать пешеходный центр, изымать машины эвакуаторами, устраивать перформансы, давя на водителей. Которым просто негде припарковать свои машины и вынуждены нарушать правила. Потому что нет ни перехватывающих стоянок, ни подземных паркингов в центре. В Киеве официально 26 тыс. паркомест и около миллиона автомобилей! Проблема и в новых застройках, когда на 1800 квартир предполагается 300 паркомест. И никто не контролирует застройщиков, чтобы они закладывали в проекты ЖК необходимое количество паркомест. Хотя это — ответственность столичной власти”, — отметила Верещук.

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Отдельно она вспомнила о разбитых киевских тротуарах, отметив, что это — исключительно ответственность мэра Кличко.

“А почему Кличко не видит, в каком состоянии тротуары и ничего не делает с этим? Потому что он ими не ходит. Если бы он хоть раз увидел, как мамаша с коляской, с маленьким ребенком должна идти разбитым тротуаром по ямам, то, возможно, он бы лучше понимал и людей, и их беды”, — предположила народный депутат.

По ее мнению, много столичных проблем связано с так называемым “смотрящим” Денисом Комарницким.

“Меня удивляет, почему такой внешне сильный Кличко оказался таким слабым. Он слаб — и потому коррумпирован. Люди поверили ему, отдали голоса, а им руководят Комарницкий и другие люди, которые совершенно не уполномочены общиной. Они не несут никакого обязательства и должны быть за пределами принятия решений и вообще управленческих процессов. Это клика или синдикат, которому в 21-м столетии в европейской столице не место!”, — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, по информации СМИ, первого заместителя главы КГГА Поворозника разоблачили во взяточничестве: требовал 125 тыс. долларов.

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