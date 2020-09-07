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Проблему із паркомісцями у Кличка спромоглися вирішувати лише диким способом евакуації — Дяченко

Київ • УНН

 • 19846 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Евакуатори у столиці – це дикий спосіб реагування мерії на проблему з парковками. Замість її вирішення шляхом стратегічного планування, КМДА перекладає свою відповідальність на водіїв. Про це у коментарі УНН розповів речник Асоціації легальних перевізників Олександр Дяченко.

Проблему із паркомісцями у Кличка спромоглися вирішувати лише диким способом евакуації — Дяченко

"Проблема паркомісць – стратегічна. Вона полягає у тому, що стратегічне планування відсутнє, стихійно збільшується кількість транспортних засобів, і через це інфраструктура на сьогодні перевантажена. Тут "законно" це чи "незаконно", але мусимо констатувати, що автомобілів більше, ніж можуть вмістити дороги і парковки. Розв'язання цієї проблеми цілком лежить на плечах міської влади, і, перш за все, воно має полягати у цілеспрямованій концепції: або це розвиток мережі паркувальних майданчиків, що дуже складно і дорого, або це розвиток громадського транспорту. Повинне бути ефективне планування по місту загалом, а цього, на жаль, не відбувається", - розповів він.

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Експерт наголошує, що "боротьба" із припаркованими авто по Києву за допомогою евакуаторів – "це доволі дикий спосіб реагування".

"Ми ж бачимо запарковані автомобілі абсолютно всюди і до них, окрім легального, застосовують і напівлегальний інструмент – напівлегальні евакуатори. Я сам був жертвою цього – зник мій припаркований автомобіль, з’явився наряд поліції, і поліція не знала, де знаходиться моє авто. Я власними силами знайшов його на штрафному майданчику раніше, ніж з'ясувала поліція факт його евакуації. І що ми спостерігаємо далі? – А саме процедура оплати штрафів і вилучення автомобіля зі штрафного майданчика... Це теж абсолютно неприйнятна практика, ні з точки зору законодавства, ні з точки зору здорового глузду. Проблема, навіть, не у штрафах, а у тому, що люди по півдня проводять у чергах, аби сплатити штраф... а зараз карантин і коронавірус і там просто страшне, що робиться", - розповів Дяченко.

Він переконаний, що столична мерія просто перекладає свою відповідальність на водіїв, замість того, щоб вирішувати проблему системно.

"...маємо проблему паркування – що робити: беремо приватну компанію, яка хоче заробити і розв’язуємо їй руки, і натравлюємо на автомобілістів. Тобто ви собі заробляйте гроші та гризіться один з одним, - страждають жителі міста. Це тактичний захід, дуже неправильний і неефективний, але нічого кращого міська влада просто зробити не змогла", - констатував експерт.

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Загалом, як зазначає Дяченко, розв'язати проблему нестачі паркомісць у Київі дуже швидко не вдасться.

"Це питання не одного року, а 5, чи навіть 10 років. Перше, що повинна робити міська влада – планувати кількість транспорту, і коли вона видає черговий дозвіл на будівництво, вона повинна питати: кількість жителів? На чому вони будуть їздити? Як будуть добиратися на роботу? Планувати інфраструктуру треба", - пояснює експерт.

Насамкінець, він додав, що ініціатива з перехоплюючими парковками - нормальна і прийнятна практика для багатьох країн. І у Києві її теж доречно розвивати.

Як писав УНН, на одне паркомісце у Києві претендує мінімум 38 автомобілів. І за словами кандидата на посаду мера столиці від "Слуги народу" Ірини Верещук, тиск з боку евакуаторів на київських водіїв не може сприяти розв'язанню цієї проблеми.

"...немає ні перехоплюючих стоянок, ні підземних паркінгів у центрі. У Києві офіційно 26 тис. паркомісць і близько мільйона автомобілів! Проблема і у нових забудовах, коли на 1800 квартир передбачається 300 паркомісць. І ніхто не контролює забудовників, щоб вони закладали у проекти ЖК необхідну кількість паркомісць. Хоча це є відповідальність столичної влади", - зауважила вона.

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