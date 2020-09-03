Транспортна стратегія в Києві не реалізовується з 2015 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві повністю провалена інфраструктурна політика, а громадський транспорт — “просто напівмертвий”. Про це заявила кандидатка на посаду київського міського голови Ірина Верещук в інтерв’ю київському міському журналу “Хмарочос”, передає УНН.
“Порівнюючи з Варшавою: там живе майже два мільйони містян, а на маршрути виходить 2 500 одиниць транспорту. Натомість у Києві, на майже чотири мільйони жителів, припадає лише 920 одиниць”, — зазначила вона.
На думку Верещук, київські транспортники приймають лише тактичні рішення, постійно ремонтуючи дороги та мости. Натомість транспортну стратегію Світового банку, розроблену для Києва у 2015 році, досі навіть не почали впроваджувати.
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У пріоритеті, вважає кандидатка, мають бути трамваї, тролейбуси, велосипеди, електросамокати. Також слід перезапустити міську електричку.
Як писав УНН, у Києві є близько 12 розроблених стратегій розвитку різних сфер життя столиці, проте рівень їх реалізації в середньому становить близько 2-3%.